13 Mart 2021 koronavirüs tablosu: 65 can kaybı, 15 bin 82 yeni vaka

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 13 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 841'i semptomatik olmak üzere 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12'ya yükseldi. Vefat sayısı 65 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 15 bin 287 oldu.