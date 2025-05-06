13-15 yaşındaki çocuklar çetelerin hedefinde! Sosyal medya suç alanına dönüştü

Suç örgütü çetelerinin hedefinde gençler ve çocuklar var. Suç ağlarını büyütmek ve illegal işlerini yaptırmak için örgütlerine 'eleman' ihtiyacı duyan çeteler sosyal medyayı, özellikle TikTok ve X'i aktif bir şekilde kullanıyor. Bu platformlar üzerinden açtıkları yüzlerce hesap ile milyonlarca kişiye ulaşıyorlar. Mizah kılıfıyla çocukları ve gençleri ağlarına düşürüp suçu bir trend haline getiriyorlar. Keşfet, trend ve sana özel gibi algoritmalar bu suç içeriklerini daha da öne çıkarıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen ve adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.

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