06 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 13-15 yaşındaki çocuklar çetelerin hedefinde! Sosyal medya suç alanına dönüştü
13-15 yaşındaki çocuklar çetelerin hedefinde! Sosyal medya suç alanına dönüştü

13-15 yaşındaki çocuklar çetelerin hedefinde! Sosyal medya suç alanına dönüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2025 16:38
Suç örgütü çetelerinin hedefinde gençler ve çocuklar var. Suç ağlarını büyütmek ve illegal işlerini yaptırmak için örgütlerine 'eleman' ihtiyacı duyan çeteler sosyal medyayı, özellikle TikTok ve X'i aktif bir şekilde kullanıyor. Bu platformlar üzerinden açtıkları yüzlerce hesap ile milyonlarca kişiye ulaşıyorlar. Mizah kılıfıyla çocukları ve gençleri ağlarına düşürüp suçu bir trend haline getiriyorlar. Keşfet, trend ve sana özel gibi algoritmalar bu suç içeriklerini daha da öne çıkarıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen ve adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
13-15 yaşındaki çocuklar çetelerin hedefinde! Sosyal medya suç alanına dönüştü
Litrelercesi böyle ele geçirildi
Litrelercesi böyle ele geçirildi
13-15 yaşındaki çocuklar çetelerin hedefinde!
13-15 yaşındaki çocuklar çetelerin hedefinde!
Kritik zirve! İşte ele alınacak konular
Kritik zirve! İşte ele alınacak konular
Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek
Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
Suikast iddiası! Savcılık: İhbar yok
Suikast iddiası! Savcılık: İhbar yok
Şifre belirlerken dikkat!
Şifre belirlerken dikkat!
10. Anadolu Medya Ödülleri
10. Anadolu Medya Ödülleri
Manşetlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik
"Manşetlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik"
Özel’e vuran saldırgan tutuklandı
Özel'e vuran saldırgan tutuklandı
CHP’li Sezgin Tanrıkulu saldırganla neden tokalaştı?
CHP'li Sezgin Tanrıkulu saldırganla neden tokalaştı?
Özgür Özel’e adım adım takip!
Özgür Özel'e adım adım takip!
47 ildeki FETÖ operasyonunda 208 gözaltı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 208 gözaltı
Daha Fazla Video Göster