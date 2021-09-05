11 yaşındaki Fatma Zehra Günaydın Erdoğan’ın yanına gidebilmek için gözyaşlarını tutamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı açılış töreninde Fatma Zehra Günaydın isimli bir kız çocuğunun gözlerinin yaşlı olduğunu fark ederek kendisini kürsüye çağırdı. Kürsüye çıkan Günaydın, Başkan Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından Günaydın açıklamalarda bulunurken " "5 yaşından beri Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Çok mutluyum. Biraz duygulandım." ifadelerini kullandı.