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11 yaşındaki Fatma Zehra Günaydın Erdoğan'ın yanına gidebilmek için gözyaşlarını tutamadı

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Giriş: 05.09.2021 00:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı açılış töreninde Fatma Zehra Günaydın isimli bir kız çocuğunun gözlerinin yaşlı olduğunu fark ederek kendisini kürsüye çağırdı. Kürsüye çıkan Günaydın, Başkan Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından Günaydın açıklamalarda bulunurken " "5 yaşından beri Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Çok mutluyum. Biraz duygulandım." ifadelerini kullandı.
11 yaşındaki Fatma Zehra Günaydın Erdoğan’ın yanına gidebilmek için gözyaşlarını tutamadı
11 yaşındaki Fatma Zehra Günaydın Erdoğan'ın yanına gidebilmek için gözyaşlarını tutamadı
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