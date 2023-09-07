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11 şehri yıkan felaket! Unutulmayan feryatlar… | ANALİZ

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 08:35
6 Şubat depremlerinin acısı hala yüreğimizde. Ama en çok da Başkan Erdoğan'ın gündeminde. Gittiği her yerde, katıldığı her programda sözlerine "depremzedeleri" anarak başlıyor Cumhurbaşkanı. Peki asrın felaketinde ve sonrasında neler yaşandı? A Haber editörü Aykut Gül, o kara günlerden bugüne kadarki süreci derledi. İşte detaylar...
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11 şehri yıkan felaket! Unutulmayan feryatlar…
11 şehri yıkan felaket! Unutulmayan feryatlar…
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