11 şehri yıkan felaket! Unutulmayan feryatlar… | ANALİZ

6 Şubat depremlerinin acısı hala yüreğimizde. Ama en çok da Başkan Erdoğan'ın gündeminde. Gittiği her yerde, katıldığı her programda sözlerine "depremzedeleri" anarak başlıyor Cumhurbaşkanı. Peki asrın felaketinde ve sonrasında neler yaşandı? A Haber editörü Aykut Gül, o kara günlerden bugüne kadarki süreci derledi. İşte detaylar...

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