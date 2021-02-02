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104 Boğaziçi provokatörü gözaltına alındı

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Giriş: 02.02.2021 22:10
Rektör atamasını bahane göstererek Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estiren grupla ilgili flaş gelişme... Olaylarda polislere mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran 104 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yayınlarak İstanbul’da çeşitli ilçelerde 104 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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