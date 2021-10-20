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10 ülkenin büyükelçisine hangi mesajlar verildi? Büyükelçiler neden yargıya müdahale etti?

A Haber
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Giriş: 20.10.2021 10:16
Casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı. Büyükelçilere, "Hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu" iletildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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