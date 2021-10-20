20 Ekim 2021, Çarşamba
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10 ülkenin büyükelçisine hangi mesajlar verildi? Büyükelçiler neden yargıya müdahale etti?
Casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı. Büyükelçilere, "Hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu" iletildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.