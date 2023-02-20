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10 ilde okullar açılmadı! Nakil süreçleri nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 11:32
Türkiye genelinde okullar Kahramanmaraş depremi nedeniyle 1 aya kadar uzayan yarı yıl tatili sonrası bugün açıldı. Ancak depremin vurduğu 10 ilde okullar henüz açılmadı. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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