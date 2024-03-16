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1 milyon BAĞ-KUR’luya erken emeklilik! Düzenlemeden kimler yararlanabilecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 18:00
Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan BAĞ-KUR prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor. İşte detaylar…
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1 milyon BAĞ-KUR’luya erken emeklilik!
1 milyon BAĞ-KUR’luya erken emeklilik!
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