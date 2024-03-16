1 milyon BAĞ-KUR’luya erken emeklilik! Düzenlemeden kimler yararlanabilecek?

Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan BAĞ-KUR prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor. İşte detaylar…

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