▶️ Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonu: 73 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi. 8’i Türk Vatandaşı, 65’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.