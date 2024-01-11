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▶️ Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonu: 73 kişi yakalandı

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Giriş: 11.01.2024 19:11
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi. 8’i Türk Vatandaşı, 65’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.
▶️ İstanbul’da ’Sibergöz-13’ operasyonu!
▶️ İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonu!
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