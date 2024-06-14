Gol kralı Cristiano Ronaldo! Avrupa Şampiyonası’nın golcüleri

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde gözler yine en çok golcülerin üzerinde olacak. Turnuva tarihinde gol denince akla gelen ilk isimse Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo.

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