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Gol kralı Cristiano Ronaldo! Avrupa Şampiyonası’nın golcüleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 11:51
Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde gözler yine en çok golcülerin üzerinde olacak. Turnuva tarihinde gol denince akla gelen ilk isimse Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo.
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Avrupa Şampiyonası’nın golcüleri
Avrupa Şampiyonası’nın golcüleri
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