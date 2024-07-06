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Berlin sokakları Mehmet Marşı ile inledi! 'Bizim Çocuklar'a 'Bozkurt'lu karşılama

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Giriş: 06.07.2024 14:25
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isterken, Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı 'Bozkurt' selamıyla karşıladı.
Berlin sokakları Mehmet Marşı ile inledi! ’Bizim Çocuklar’a ’Bozkurt’lu karşılama
Berlin sokakları Mehmet Marşı ile inledi! 'Bizim Çocuklar'a 'Bozkurt'lu karşılama
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