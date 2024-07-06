06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Berlin sokakları Mehmet Marşı ile inledi! 'Bizim Çocuklar'a 'Bozkurt'lu karşılama
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isterken, Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı 'Bozkurt' selamıyla karşıladı.