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Arda Güler muhabir oldu, skor tahminlerini sordu

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 11:54
Futbol Federasyonu, Avusturya zaferi öncesi Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'in takım arkadaşlarına skor tahminlerini sorduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Muhabir oldu, skor tahminlerini sordu
Muhabir oldu, skor tahminlerini sordu
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