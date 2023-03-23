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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Masada hangi formüller var? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 16:09
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalar yapıyor. A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı.
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