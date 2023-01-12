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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler

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Giriş: 12.01.2023 16:15
Memur ve emelkilere yüzde 30 zam meclis'ten geçti. Şimdi yeni zamlı maaşlarını ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki kimler hangi tarihlerde maşlarını hesaplarından çekebilecek? İşte yanıtı...
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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
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