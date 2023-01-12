Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler

Memur ve emelkilere yüzde 30 zam meclis'ten geçti. Şimdi yeni zamlı maaşlarını ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki kimler hangi tarihlerde maşlarını hesaplarından çekebilecek? İşte yanıtı...

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