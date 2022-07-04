Zamlı maaşlar 8 Temmuz’da hesapta! Meslek meslek hesaplandı... İşte zamlı maaşlar | En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonların beklediği yeni zamlı maaşlar belli oldu. En düşük memur maaşı 9 bin 721 TL, emekli memur maaşı 6 bin 85 TL oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, zamlı maaşları meslek meslek A Haber canlı yayınında hesapladı. Kim, ne kadar alacak? En düşük memur maaşı, en düşük emekli memur maaşı, Bağkur esnaf emekli maaşı, en düşük emekli sandığı emeklisi, SSK 2000 öncesi en düşük emekli maaşı, SSK 2000 sonrası en düşük emekli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası... İşte detaylar...

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