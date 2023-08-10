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Yusufeli Barajı'nın 'uçan iş makineleri'! Elektrik üretimine hazırlanıyor

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Giriş: 10.08.2023 15:40
Güncelleme:10.08.2023 15:41
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Yusufeli Barajını İtalyan Opera Bestecisi Gioacchino Rossi’nin The thieving magpie (Hırsız Papağan) adlı eseriyle paylaştı. 'Uçan iş makineleri' başlıklı paylaşım büyük ilgi gördü.
Yusufeli Barajı’nın ’uçan iş makineleri’!
Yusufeli Barajı'nın 'uçan iş makineleri'!
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