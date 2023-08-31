31 Ağustos 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yok böyle kriter! Bazı ev sahiplerinin yeni kriterleri! Hava parası, teminat, kredi notu...
Evleri için yüksek kira bedeli isteyen bazı ev sahipleri, bunu garanti altına alabilmek için kendilerine göre yepyeni kriterler aramaya başladı. Maaş bordrosu, adli sicil kaydı talep eden ev sahiplerinden sonra artık kredi risk notu ve 100 bin lira teminat isteyen kiracılar ne yapacaklarını şaşırdı. Peki ev sahibinin bunlara hakkı var mı?