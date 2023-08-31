Yok böyle kriter! Bazı ev sahiplerinin yeni kriterleri! Hava parası, teminat, kredi notu...

Evleri için yüksek kira bedeli isteyen bazı ev sahipleri, bunu garanti altına alabilmek için kendilerine göre yepyeni kriterler aramaya başladı. Maaş bordrosu, adli sicil kaydı talep eden ev sahiplerinden sonra artık kredi risk notu ve 100 bin lira teminat isteyen kiracılar ne yapacaklarını şaşırdı. Peki ev sahibinin bunlara hakkı var mı?

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