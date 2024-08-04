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Yeni petrol üssü! Gözler o ilimize çevrildi: Gabar'dan sonra...

Yeni petrol üssü! Gözler o ilimize çevrildi: Gabar'dan sonra...

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 15:17
Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikası meyvelerini vermeye devam ediyor. Gabar'dan sonra bir ilimizde daha petrol heyecanı yaşanıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz sondaj çalışmalarının başladığı noktadan detayları anlattı.
Yeni petrol üssü! Gözler o ilimize çevrildi YENİ PETROL ÜSSÜ! GÖZLER O İLİMİZE ÇEVRİLDİ

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Yeni petrol üssü! Gözler o ilimize çevrildi
Yeni petrol üssü! Gözler o ilimize çevrildi
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