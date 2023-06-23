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Yeni dönemde ekonominin yol haritası! Hangi adımlar atılacak?

A Haber
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Giriş: 23.06.2023 10:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde ekonominin yol haritası çiziliyor. Yeni dönemde vatandaşın refah seviyesini artıracak adımlar için gerekli kadrolar kurulmaya devam ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

EKONOMİDE YOL HARİTASI ŞEKİLLENİYOR

*BAKAN ŞİMŞEK 4 BAKAN YARDIMCISINI BELİRLEDİ

*MERKEZ BANKASI'NA BAŞKAN YARDIMCILARI ATANACAK

*KAMU BANKALARINDA DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNÜLMÜYOR

*KADEMELİ OLARAK SIFIR REEL FAİZ PLANLANIYOR

*SEÇİMLERE KADAR 80 MİLYAR DOLAR DIŞ KAYNAK HEDEFLENİYOR

*250'YE YAKIN DÜZENLEME SADELEŞECEK

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