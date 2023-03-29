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YENİ ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Süreç nasıl işleyecek? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 29.03.2023 14:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada temmuz ayında asgari ücrete zam olacağını söyledi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, EYT'lilere de konuyla ilgili bir uyarıda bulundu.
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