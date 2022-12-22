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Videolar Ekonomi Videoları Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu! Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması ne kadar oldu? 2023 asgari ücretin brütü ne kadar? GSS primi kaç TL oldu?

Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu! Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması ne kadar oldu? 2023 asgari ücretin brütü ne kadar? GSS primi kaç TL oldu?

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 13:02
Son dakika ASGARİ ÜCRET haberi... 2023 asgari ücreti 8 bin 506 TL oldu. Yeni asgari ücret brütü ne kadar oldu? Askerlik borçlanması ne kadar oldu? Doğum borçlanması ne kadar oldu? Yurt dışı borçlanması ne kadar oldu? GSS primi kaç TL oldu? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında hesaplamaları yaptı.
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Yeni asgari ücretin brütü ne kadar?
Yeni asgari ücretin brütü ne kadar?
Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu
Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu
2023 asgari ücreti açıklanıyor
2023 asgari ücreti açıklanıyor
2023 asgari ücret zammı...
2023 asgari ücret zammı...
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