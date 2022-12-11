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Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 11.12.2022 11:41
Merkez Bankası’nın rezervi 1 ayda 11 milyar dolar arttı. Kasımda Borsa kazandırdı, dolar kaybettirdi. Yatırımcı ne yapmalı? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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