Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Merkez Bankası’nın rezervi 1 ayda 11 milyar dolar arttı. Kasımda Borsa kazandırdı, dolar kaybettirdi. Yatırımcı ne yapmalı? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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