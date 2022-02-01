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Vergisiz maaşlar nasıl hesaplanıyor? Asgari ücret hesabı nasıl yapılır? Yüksek maaş hesabı nasıl yapılır? AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kalktı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2022 10:30
022 asgari ücret alanlar ve asgari ücret üzerinde maaş alanlar için maaş hesaplama nasıl yapılır? Vergisiz maaş hesaplama nasıl yapılacak? Asgari ücretin belirlenmesinin ardından kafa karıştıran sorularda beraberinde geldi. 2022 asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılırken daha yüksek maaş alanlar için de asgari ücret kadar kısım vergi istisnası sayıldı. Peki yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Asgari ücret alanın hesabı nasıl yapılacak? Asgari ücretten fazla alanlar ne kadar vergi ödeyecek? Vergi istisnası kaç TL olacak? İşte yeni sistemde maaş hesapları…
Vergisiz maaşlar nasıl hesaplanıyor?
Vergisiz maaşlar nasıl hesaplanıyor?
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