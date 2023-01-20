Vergi borcu, sigorta primi, cezalar... Hangi borçlar yapılandırılacak? 2023 yeni borç yapılandırma paketi nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesini hazırladı. Düzenlemeye göre 31 Aralık 2022 tarihi öncesine ait vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Ceza ve faizler silinecek. Borç, ana para üzerinden yeniden hesaplanacak. Peşin ve taksitle ödeme imkanı sunulacak. Ayrıca şirketlere matrah artırımı imkanı da sağlanacak. Detaylar Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

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