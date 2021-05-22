Üretim hatları durdu teknolojinin devleri seferber oldu! Otomotiv sektöründe devam eden çip krizi bir türlü aşılamadı

Otomotiv sektörü, aylardır devam eden küresel çip krizinin neden olduğu üretim kesintileri yüzünden sıkıntılı bir süreç geçiriyor. 2021 yılında arz sorunlarının çözülmesi beklenmezken, çip teslimat süreleri 17 haftaya çıkarak tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Dev otomobil firmaları ise üretime ara veriyor. İşte detaylar...

Sektör, küresel çip krizinin neden olduğu üretim kesintileri yüzünden sıkıntılı bir süreç geçiriyor. dev fabrikalar çip tedarik edemiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, çip siparişleri ve teslim edilme süresi arasındaki fark Nisan'da 17 haftaya kadar çıkarak tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Bu 2017 yılında verilerin toplanmaya başlamasından beri en uzun teslimat süresi oldu.

TAYSAD başkanı Albert saydam: Ne yazık ki çip üreticileri, yarı iletken üreticileri hep altını çiziyorum oyunun yeni oyuncuları, yaklaşık yüz senedir otomotiv endüstrisinin olmazsa olmazı olan, bu en zayıf halka doğrusunu unutmuş durumdalar. Şu andaki dünyadaki çip üretiminin otomotive giden kısmı sadece yüzde 8… Peki ABD'li bir akıllı telefon şirketinin talebinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Aynı otomotiv kadar yüzde 8 tek başına ! Yani sonuçta bu otomotivin dışındaki oyuncuların sektörde otomotivi düşünmeden attıkları adımların bedelini ne yazık ki herkes ödüyor bütün ülkeler ödüyor.

Dünyanın dört bir yanındaki otomotiv üreticilerinin tamamına yakını çip krizinden farklı ölçülerde etkilenmiş durumda. En çok etkilenenler ise ABD'li ve Japon firmalar. Japon otomobil üreticisi Toyota, haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını 8 gün süreyle durduracağını açıkladı. Araç üretiminin bu süreçte yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Önümüzdeki dönemde acaba çip krizi otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek şu anda en büyük derdimiz bu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, çip sıkıntısının etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağına işaret etti. Kuruluş, söz konusu krizin otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiğini belirtti. Üreticilerin en ağır baskılarla bu yılın ikinci yarısında karşılaşması beklenirken, sıkıntının 2022'de azalacağı tahmin ediliyor.

Volvo Türkiye Pazarlama Dir. Kubilay Polat: Çip kriz aynı geçen sene pandemide olduğu gibi, bu sene pandemide de bütün üreticilerin bütün markaların etkilendiği küresel çapta bir problem.