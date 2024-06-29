Üniversitenin tarım arazilerinde buğday hasadı başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ana hizmet yerleşkesindeki tarım uygulama arazisinde ekilen yaklaşık 100 dekarlık buğdayın hasadı başladı. Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hasat faaliyetlerini yerinde inceledi.