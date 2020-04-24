Üniversite hastanelerine kadro müjdesi! 2020 Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? |Son dakika

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında konuşan Başkan Erdoğan, aynı zamanda üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli alımı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bu açıklamada branş ve kadro dağılımına yönelik detaylar kamuoyuna duyurulurken öte yandan vatandaşlar "Üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç kadro ihdasından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken alımların yakın tarihte gerçekleşeceği sinyalini de vermiş oldu. Buna göre; üniversite hastanelerine 14 bin sağlık personeli ve sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 14 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre;

"Küresel salgın sürecindeki başarıları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edilen üniversite hastanelerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından: 8635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi. Ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam "14.500" adet personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin "gücüne güç" katacaktır." İfadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE SÖZLEŞMELİ VE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz gün yapılan son dakika açıklaması ile araştırma konusu haline gelen bu konuya dair tüm detaylara haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilir ve başvuru sürecine dair tüm detaylardan anlık ve güncel olarak haberdar olabilirsiniz...

HANGİ BRANŞLARDAN PERSONEL ALIMI OLACAK?

Üniversite hastanelerinde istihdam edilecek olan personellerin branşları ve alınacak kişi sayıları şöyle;

5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel, ayrıca 5865 adet çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosuna alımlar yapılacak.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Henüz konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor ancak alımların kısa sürede yapılacağı öngörülüyor. Konuya dair son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.