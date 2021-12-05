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Ulaşımda devrim! Türkiye demir ağlarla örüldü

İHA
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Giriş: 05.12.2021 12:16
Son 19 yılda demiryollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yapıldı. YHT işletmeciliğiyle tanışan Türkiye'de, 1213 kilometre YHT hattı inşa edildi. Yeni projeler de bir yandan devam ederken Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir- Osmaneli, Konya-Karaman-Ulukışla, Halkalı- Kapıkule YHT projelerinde de sona yaklaşıldı.
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