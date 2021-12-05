Ulaşımda devrim! Türkiye demir ağlarla örüldü

Son 19 yılda demiryollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yapıldı. YHT işletmeciliğiyle tanışan Türkiye'de, 1213 kilometre YHT hattı inşa edildi. Yeni projeler de bir yandan devam ederken Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir- Osmaneli, Konya-Karaman-Ulukışla, Halkalı- Kapıkule YHT projelerinde de sona yaklaşıldı.