Tüzel kişiler için KKM sona erdi! KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Merkez Bankası kur korumalı mevduat için yeni bir karar aldı. Alınan karara göre tüzel kişiler, kur korumalı mevduatta hesap açamayacak. Öte yandan KKM ve katılma hesaplarında gerileme de devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre geçen hafta 1 trilyon TL'nin altına gerileyen kur korumalı TL, 7 Şubat haftasında 996,2 milyar TL'den 966 milyar TL'ye gerilemiş oldu.

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