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Türkiye'ye olan güven artıyor

Türkiye'ye olan güven artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 12:34
Türkiye ekonomisinde üç yıllık yeni yol haritası belli olurken Orta Vadeli Program açıklandı. A Haber ekranlarına konuk olan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yeni hedefleri değerlendirirken jeopolitik risklere rağmen Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini ve her geçen gün yatırım için olan güvenin arttığının altını çizdi.Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin konuştu. Erdem "Zammın anlamlı hale gelmesi için fiyatlarda kalıcı düşüş olması gerekiyor. Çok yüksek bir artışı yapılsa bile bunun çarşıya yansıması gerekir. " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye’ye olan güven artıyor
Türkiye'ye olan güven artıyor
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Orta Vadeli Program açıklandı
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