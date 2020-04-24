Türkiye'nin otomobiliyle ilgili flaş açıklama! Bakan Varank açıkladı "Hayalimizde ciddi bir erteleme yok"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili "Hayalimizde ciddi bir erteleme yok ekibimiz potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor." dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili olarak "Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor." dedi.

Bakan Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.