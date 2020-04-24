24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye'nin otomobiliyle ilgili flaş açıklama! Bakan Varank açıkladı "Hayalimizde ciddi bir erteleme yok"

Türkiye'nin otomobiliyle ilgili flaş açıklama! Bakan Varank açıkladı "Hayalimizde ciddi bir erteleme yok"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.04.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili "Hayalimizde ciddi bir erteleme yok ekibimiz potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor." dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

, yerli otomobille ilgili olarak "Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor." dedi.

, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'nin otomobiliyle ilgili flaş açıklama!
Türkiye'nin otomobiliyle ilgili flaş açıklama!
'Ödemeler bugün saat 18'den sonra başlayacak'
'Ödemeler bugün saat 18'den sonra başlayacak'
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı...
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı...
Uzman isim altın yatırımcısını yayınında uyardı
Uzman isim altın yatırımcısını yayınında uyardı
Uzman isimden flaş enflasyon tahmini
Uzman isimden flaş enflasyon tahmini
Ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğinden kimler faydalanabilir?
Ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğinden kimler faydalanabilir?
Bankalardan dev kredi desteği!
Bankalardan dev kredi desteği!
Petrol fiyatları yükselmeye başladı
Petrol fiyatları yükselmeye başladı
Dolar 7.20 TL'ye yükselebilir Canlı yayında flaş tahmin...
"Dolar 7.20 TL'ye yükselebilir" Canlı yayında flaş tahmin...
Bankalar açık mı?
Bankalar açık mı?
Altın için kritik açıklama 400 liraya...
Altın için kritik açıklama "400 liraya..."
Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
Daha Fazla Video Göster