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Türkiye'nin gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasında! Yeni Ekonomi Programı ile birlikte neler olacak?

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Giriş: 28.09.2020 17:51
Güncelleme:28.09.2020 18:14
A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, A Para ekranlarında yayınlanan Yatırım Günlüğü programında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ‘’Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası’’ olarak nitelendirilen YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme ve istihdama odaklı 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) yarın açıklayacak. İlk YEP ile ''kur atakları sonrası dengelenmeyi'' sağlarken yeni program da pandeminin ardından dengelenmeyi hedefliyor. Program ile üreten, büyüyen, istihdam yaratan ve adil paylaşan güçlü Türkiye'nin yol haritası çizilecek.

GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLENTİSİ
Programda sürdürülebilir, yüksek teknoloji ve ihracata dayalı, enflasyon oluşturmayan bir büyüme öngörülüyor. Türkiye'nin potansiyel büyümesinin de sağlıklı zemine oturtulacağı bir dönem olacak. Tek haneli enflasyon, fiyat istikrarı vurgusu ön plana çıkıyor. Yapılan çalışmalarda 2021'de gerek baz etkisi, gerekse Türkiye ve dünyada salgın sonrası oluşacak ekonomik aktivite artışı nedeniyle güçlü bir büyümenin yaşanacağı beklentisi ön plana çıkıyor.

BÜTÇE ÇALIŞMALARI HIZLANDI
Programın açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak. YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da yürürlüğe girecek. Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de ilan edilecek. Bütçe yasa teklifinin 17 Ekim'de Meclis'e sunulması öngörülüyor. Yeni hükümet sisteminin üçüncü bütçesi Genel Kurul görüşmelerinin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Gelecek yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.

YEP'in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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