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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı

, Twitter'dan yaptığı açıklamada, '' için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi sürecinde 200 günde yapılan ekonomik desteklere ilişkin, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan vatandaşa tam destek mesajı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN VATANDAŞA TAM DESTEK MESAJI

Bakan Albayrak, Twitter hesabından 200 günde devreye alınan paketlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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