Türkiye oyuncaklara 1.8 milyar dolar harcadı

Türkiye 2014 yılında bu yana 1.8 milyar dolarlık oyuncak ithal etti. Hafta içi her gün Erkan Tan'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Sabah Ajansı" programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem ilginç bir veriyi paylaştı. Türkiye'nin son 5 yılda 1.8 milyar dolarlık para harcandığının altını çizen Erdem, "Bizim bu oyuncakları üretebilecek insan kaynağımız ve imkanlarımız var. Bu paraları yurt dışına vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.