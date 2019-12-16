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16.12.2019
Türkiye oyuncaklara 1.8 milyar dolar harcadı
Türkiye 2014 yılında bu yana 1.8 milyar dolarlık oyuncak ithal etti. Hafta içi her gün Erkan Tan'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Sabah Ajansı" programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem ilginç bir veriyi paylaştı. Türkiye'nin son 5 yılda 1.8 milyar dolarlık para harcandığının altını çizen Erdem, "Bizim bu oyuncakları üretebilecek insan kaynağımız ve imkanlarımız var. Bu paraları yurt dışına vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.
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