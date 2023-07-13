13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye ekonomisinin kalbi Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru

Türkiye ekonomisinin kalbi Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2023 20:02
Borsa İstanbul’dan yeni rekor geldi. BIST 100 endeksi 6.368,35 ile tüm zamanların zirvesini görerek rekor tazeledi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Borsa İstanbul’dan tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru
Deprem bölgesine finansman desteği
Deprem bölgesine finansman desteği
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor!
Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor!
Emekli zammı Meclis’ten geçti mi?
Emekli zammı Meclis’ten geçti mi?
Tahminler 8,5 trilyon dolar! Para akıyor
Tahminler 8,5 trilyon dolar! Para akıyor
Sanayi üretimi mayısta yüzde 1.1 arttı!
Sanayi üretimi mayısta yüzde 1.1 arttı!
Fahiş kira artışına yeni öneriler!
Fahiş kira artışına yeni öneriler!
Milyonlar beklemede! İşte maaş hesaplamaları
Milyonlar beklemede! İşte maaş hesaplamaları
Taksiciler yüzde 100 zam istedi
Taksiciler yüzde 100 zam istedi
Borsada ’zirve’ etkisi!
Borsada 'zirve' etkisi!
Beğendik’ten 1 yılda 1 milyon 750 bin araç geçti
Beğendik'ten 1 yılda 1 milyon 750 bin araç geçti
Daha Fazla Video Göster