Türkiye ekonomisinin kalbi Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’dan yeni rekor geldi. BIST 100 endeksi 6.368,35 ile tüm zamanların zirvesini görerek rekor tazeledi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.