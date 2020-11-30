Son dakika haberi...Türkiye ekonomi koronavirüs salgınına rağmen 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü. Peki bu rakamlar ne ifade ediyor? Piyasalarda nasıl karşılandı? 2021 yılı nasıl geçecek? A Para yayın koordinatörü Özlem Doğaner, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ve Ahlatcı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomi koronavirüs salgınına rağmen 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü. Peki bu rakamlar ne ifade ediyor? Piyasalarda nasıl karşılandı? 2021 yılı nasıl geçecek? A Para yayın koordinatörü Özlem Doğaner, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ve Ahlatcı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

KOVİD-19'A RAĞMEN REKOR BÜYÜME

A Para yayın koordinatörü Özlem Doğaner: Beklentilerin üzerinde geldiğini söyleyebiliriz. Genelde 5'in üzeri beklentiler vardı gerçi ben biraz daha iyimserdim ama bugün o iyimser tablo tuttu diyebiliriz. 6,7 çok önemli bir rakam. Pandemi yılı oldukça sıkıntılı bir yıl bu yılda böylesi bir etki çok önemli.

Medipol Üniveritesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin: Önümüzdeki döneme yönelik olarak daha net yorumlarda bulunmamız için erken çünkü kovid-19 belasından dünyanın kurtulması için gerekli olan aşılar ve tedavilerle ilgili olarak heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

TÜRKİYE DÖRT ÜLKEDEN BİRİSİ

Açıklanan rakamlar artık çok net dünyada 1929 büyük buhranından bu yana kovid-19'un sebep olduğu dünya ekonomi tarihindeki 2021'de dünya ekonomisi ve küresel ticaretin bir taraftan dünya ekonomisinin yüzde 4 öbür tarafta küresel ticaretin yüzde 10 daralacağının artık kesinlik kazandığı bir konjönktürde Türkiye'nin Güney Kore Endonezya ve Çin'le birlikte dünyada bu yılı pozitif büyümeyle bitirecek dört ülkeden birisi olacağını işaret ediyor.

Türkiye 2020 yılını bu kadar devasa boyutlarda negatif sonuçları olan bir kovid-19 sürecine rağmen pozitif büyümeyle kapatıyor. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o zamanki Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve tüm ekonomi yönetiminin olağanüstü süratle aldıkları tedbirlerin ve dolayısıyla pandeminin Türkiye ekonomisine de reel sektörü üretime istihdama ve ihracata olası olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi adına alınan geniş kapsamlı tedbirlerin ne kadar önemli ve ne kadar etkili olduğunu bugün bu rakamlar sayesinde çok net görüyoruz.

TÜRKİYE DİNAMİK BİR EKONOMİ

Ahlatcı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş: Biz bu anketler içerisinde kurum olarak da 3. Çeyrekte neredeyse en yüksek 5,9 gibi bir tahminle gidiyorduk ama gelen veri bizim tahminimizin de üzerinde. Benim şu an için görebildiğim kadarıyla büyüme bizde biraz daha gecikmeli geldiği için veriler 3. Çeyrek beklentisi piyasanın beklentisinden iyi gelse bile çok inanılmaz bir iyimserlik yarattığını söyleyemem onun nedeni de şu Türkiye büyüme sıkıntısı yaşayan bir ülke olduğunu düşünmüyorum gerekli adımlar atıldığında ben 2021'de de çok ekstrem durumlar olmadığı sürece Türkiye'nin dinamik bir ekonomi olduğu çok net gözüküyor.