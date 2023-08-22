Türkiye çağ açıp çağ kapattı: Karadeniz'deki dev keşfin yıl dönümü!

Türkiye, yaptığı atılımlarla dünya çapından adından söz ettirirken, enerji alanında önüne çekilen setleri bir bir yıkarak ilerledi. Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti. Karadeniz doğal gazı, '2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif, milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi' olarak tarihe geçti. Enerji alanında ülkenin şaha kalkmasının arkasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yaptığı atılımlar ve çizdiği hamleler var…