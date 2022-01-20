Tüketici peynir alırken nasıl yanılıyor? Peynir diye eritme peynir mi alıyoruz? Eritme peynir mi kaşar peynir mi?

Tüketici eğer eritme peynire dikkat etmezse kandırılıyor. Örneğin kaşar peynir paketinin üzerinde eritme peynir ibaresi yer alıyor ancak bu uyarı çok küçük yazıldığı için tüketici farkında olmadan kaşar yerine eritme peynir almış oluyor. Ayrıca sahtekarlar günü geçmiş kaşar peyniri ile de eritme peynir yapıyor, o nedenle eritme peyniri almak isteyenler bilinen markayı tercih etmeli.

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