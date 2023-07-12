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Torba yasa ne zaman çıkacak? Meclis'e gelecek torba yasanın detayları neler?
Emre Gülşen'ın canlı yayında anlattıkları:
"Aslında milyonları ilgilendiren bir torba kanun var. Bunun içinde memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam olacak. Böylece AK Parti'nin seçim vaadi olan memur maaşları 22 bin TL olacak sözü tutulmuş olacak. Bu vaat yasa ile gerçekleşmiş olacak. Bilindiği gibi enflasyon oranları açıklandı. 19.77 olan bu rakam yüzde 25 zam olarak tüm emeklilere yansıtılacak.
İş verenlere 400 TL olan asgari ücret desteği 500 TL'ye çıkacak ve bu torba yasa yasalaşacak. Bunun devam etmesi beklenmiyordu ancak hükümet bunu yıl sonuna kadar sürdürecek. Yargı, Kira, MTV ve Kurumlar Vergisi düzenlemeleri bu torba yasa içerisinde yer alacak. Kovid-19 döneminde kesilen ve ödenen cezalar iade edilecek.
Emekliği aylığı kök olarak 7500 TL olan bir vatandaşın TÜİK enflasyon rakamı ile maaşı 8 bin 983 TL'ye çıkarken zam oranlarının yüzde 25'e çıkarılmasıyla maaşları 9 bin 375 TL olacak. Maaşı 10 bin TL olan emekli ise yüzde 25 zam ile 12 bin 500 TL maaş alacak. Maaşı 15 bin TL olan bir emekli vatandaş ise bu torba yasada yer alan yüzde 25 zam oranı ile 18 bin 750 TL maaş almış olacak. Bazı maddelerde sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Özellikle emeklilerle ilgili bir sürpriz olabilir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması oldu. Bu da büyük bir heyecan oluşturdu."