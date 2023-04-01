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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 1 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 11:36
TOKİ İstanbul kuraları bugün açıklanıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı sürüyor. 8 bin 340 konutun hak sahibi bulacağı Arnavutköy, Başakşehir, Esener TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor.Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 1 Nisan 2023 İstanbul, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları e-devlet sorgulama ekranı...
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
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