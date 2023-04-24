24 Nisan 2023, Pazartesi
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Ticari araçta esnafa ÖTV muafiyeti
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ticari araçlarda ÖTV muafiyeti kararı esnaf ve sanatkar camiasını sevindirdi. Başkan Erdoğan'ın ticari aracını yenileyecek esnafa verdiği ÖTV müjdesini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken A Haber'de değerlendirdi.