Ticaret Bakanı Ömer Bolat boykot çağrısına inat sahaya indi

Muhalefetin ekonomiyi ve ticareti hedef alan boykot çağrılarına yanıt için Ticaret Bakanı Ömer Bolat sahaya indi. Sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir pastaneye girerek alışveriş yaptı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Bolat, gerekirse yarının alışverişini bugünden yapalım ticareti durdurmaya çalışanlara cevap verelim dedi.

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