Temmuz zammıyla limit yükseldi! Emekli maaş promosyonları arttı

Emeklilerin temmuzda alacakları enflasyon zammı netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri de yüzde 19,31 oranında zam alacak. En düşük emekli aylığına ilişkin ise yeni bir düzenleme bekleniyor. Hal böyle olunca bankalar da kesenin ağzını açtı. Öyle ki bazı bankalarda promosyon şartsız 15 bin lirayı buldu. Hatta bu rakamı yükseltmenin yolları da var. İşte tüm detaylar…

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