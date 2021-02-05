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Temassız kart kullanırken neye dikkat etmeli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Pandemi sürecinde temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla 2 buçuk kat arttı. Bu durum beraberinde dolandırıcılıkları da getirdi. Peki sahtekarların yöntemi ne? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan Dijital Eğitim Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Kırık verdi.