Temassız kart kullanırken neye dikkat etmeli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Pandemi sürecinde temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla 2 buçuk kat arttı. Bu durum beraberinde dolandırıcılıkları da getirdi. Peki sahtekarların yöntemi ne? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan Dijital Eğitim Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Kırık verdi.