Tek karede 6 dev eser bir arada

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." ifadesine yer verdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

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