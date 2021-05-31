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Tek karede 6 dev eser bir arada
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." ifadesine yer verdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.