06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Tarımsal sulamada milat! Çiftçinin faturasının yarısını devlet ödeyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğin AK Parti iktidarında 21 yılda her alanda yaşanan devrimler kesintisiz sürüyor. Tarımsal destekleme sulamada bir milat oluşturdu. Çiftçinin sulama ücretlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur anlattı.