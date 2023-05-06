06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tarımsal sulamada milat! Çiftçinin faturasının yarısını devlet ödeyecek

Tarımsal sulamada milat! Çiftçinin faturasının yarısını devlet ödeyecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2023 09:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğin AK Parti iktidarında 21 yılda her alanda yaşanan devrimler kesintisiz sürüyor. Tarımsal destekleme sulamada bir milat oluşturdu. Çiftçinin sulama ücretlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarımsal sulamada milat!
Tarımsal sulamada milat!
Pompada peş peşe indirim! İşte fiyatlar
Pompada peş peşe indirim! İşte fiyatlar
ABD’de kriz! 186 banka iflasın eşiğinde
ABD’de kriz! 186 banka iflasın eşiğinde
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?
70 milyar dolarlık müjde!
70 milyar dolarlık müjde!
O ilimizde altın rezervi keşfedildi
O ilimizde altın rezervi keşfedildi
Temmuzda maaşlara zam mesajı
Temmuzda maaşlara zam mesajı
İşte tarihi keşfin anlamı!
İşte tarihi keşfin anlamı!
Ekonominin kalbi burada atıyor!
Ekonominin kalbi burada atıyor!
2023 yılı 2. Enflasyon Raporu
2023 yılı 2. Enflasyon Raporu
İşte petrol müjdesinin geldiği Gabar
İşte petrol müjdesinin geldiği Gabar
4 aylık zamlar belli oldu!
4 aylık zamlar belli oldu!
Daha Fazla Video Göster