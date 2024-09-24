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Tamamlayıcı emekliliği detayları belli oldu

Tamamlayıcı emekliliği detayları belli oldu

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 09:00
2025'in 4'üncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin detayları netleşmeye başladı. Sistem ile birlikte otomatik katılım sistemi son bulacak işveren ve devlet katkısı sağlanacak.
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Tamamlayıcı emekliliği detayları belli oldu
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