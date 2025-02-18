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Sürpriz fiyata son! Restoran menülerini toplayan site

Sürpriz fiyata son! Restoran menülerini toplayan site

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 11:18
Türkiye'deki bütün zincir marketlerin uyguladığı fiyatlar artık tek bir site üzerinden öğrenilebiliyor. Karşılaştırma yapılabiliyor. Tüketicilerin çok memnun olduğu uygulama genişliyor. Sıra restoranlara geldi. Restoranların kapısına gitmeden menü ve fiyat bilgisinin öğrenebileceği site tamamlanmak üzere. Arkadaşlarımız da detayları araştırdı.
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Sürpriz fiyata son! Restoran menülerini toplayan site
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