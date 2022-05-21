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Suriyelilere konut satışı var mı? Yabancıya konut satışında kriter ne?

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Giriş: 21.05.2022 11:17
Son dönemde Suriyelilere konut satışı yapıldığı yönündeki iddiaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yalanladı. "Suriyelilere gayrimenkul satışı yasak" diyen Adlı, yabancılara konut satışı için ise bazı kriterlerin olduğunu söyledi. Genel Müdür Adlı, kurumun yeni projelerini de kamuoyu ile paylaştı.
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Suriyelilere konut satışı var mı?
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