Son dakika altın haberleri… Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi. Peki gram altın ne kadar? Alyans fiyatları nasıl? Bilezik kaç lira? Setlerin fiyatı ne?