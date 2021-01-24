Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı
Son dakika altın haberleri... Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi. Peki gram altın ne kadar? Alyans fiyatları nasıl? Bilezik kaç lira? Setlerin fiyatı ne? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu.
Son dakika altın haberleri… Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi. Peki gram altın ne kadar? Alyans fiyatları nasıl? Bilezik kaç lira? Setlerin fiyatı ne?
Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu.
ALYANS
2020 yılında bir çift alyansın fiyatı 2.700 TL iken şimdi 2.200 TL'ye düştü.
BİLEZİK
20 gramlık bir bilezik 10.100 TL'den 8.300 TL'ye düştü.
SETLER
Takı setinin fiyatı 10.000 TL'den 8.000 TL'ye düştü.
GEÇEN YIL 50 BİN TL'LİK ALIŞVERİŞ BU YIL...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Geçen yıl 50 bin liralık bir düğün alışverişi yapan bir vatandaş bugünlerde o 50 bin lirası 40 bin liraya düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİDEN KENARA KOYUN"
Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdiden kenara koyun. Bugün 440 liradan gram altın almayan yaz aylarında 540 liraya alır." dedi.
"DÜĞÜN SEZONUNDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"
Memiş, "Düğün sezonlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Bu fiziki altın talebiyle birlikte de ister istemez fiyatlarda bir artış öngörüyoruz. Vatandaşlarımız bugünler bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli." şeklinde konuştu.