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Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

Son dakika haberleri... Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi. Peki gram altın ne kadar? Alyans fiyatları nasıl? Bilezik kaç lira? Setlerin fiyatı ne? Detayları muhabiri aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı , düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

Son dakika altın haberleri… Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi. Peki gram altın ne kadar? Alyans fiyatları nasıl? Bilezik kaç lira? Setlerin fiyatı ne?

Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu.

Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

ALYANS

2020 yılında bir çift alyansın fiyatı 2.700 TL iken şimdi 2.200 TL'ye düştü.

Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

BİLEZİK

20 gramlık bir bilezik 10.100 TL'den 8.300 TL'ye düştü.

Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

SETLER
Takı setinin fiyatı 10.000 TL'den 8.000 TL'ye düştü.

Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

GEÇEN YIL 50 BİN TL'LİK ALIŞVERİŞ BU YIL...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Geçen yıl 50 bin liralık bir düğün alışverişi yapan bir vatandaş bugünlerde o 50 bin lirası 40 bin liraya düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

"ŞİMDİDEN KENARA KOYUN"

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdiden kenara koyun. Bugün 440 liradan gram altın almayan yaz aylarında 540 liraya alır." dedi.

Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

"DÜĞÜN SEZONUNDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Memiş, "Düğün sezonlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Bu fiziki altın talebiyle birlikte de ister istemez fiyatlarda bir artış öngörüyoruz. Vatandaşlarımız bugünler bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli." şeklinde konuştu.

Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

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Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

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